Дорога Артемовск-Дебальцево под контролем, теперь ни о каком котле не может быть и речи - Семенченко

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня бои шли с нарастающим ожесточением. Мы взяли под контроль дорогу Артемовск- Луганское- Лозовое- Дебальцево, теперь ни о каком котле не может быть и речи. Противник удерживает трассу Дебальцево- Артемовск через Логвиново, где террористы оборудовали опорный пункт", сообщил Семенченко.

Читайте такжеСеменченко сообщил о захвате поселка Логвиново боевиками и российскими войсками

По его словам боевые действия проходили "Очень серьезно". "Террористы обстреливали Дебальцево, Луганское, досталось и Артемовску. Получили ответку.

В общем ждем 24-00 и делаем ставки", сказано также в сообщении командира батальона "Донбасс".

Ранее УНИАН сообщал, что Лысенко опроверг сообщение Семенченко о захвате поселка Логвиново боевиками. В то же время, Семенченко обвинил Лысенко во лжи о контроле над поселком Логвиново.