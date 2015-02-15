Боевики "ДНР" заявили о прекращении огня

Об этом заявил представитель командования боевиков Эдуард Басурин, сообщает 112.ua со ссылкой на сепаратистские СМИ.

По словам Басурина, в 00:00 15 февраля по киевскому времени был прекращен огонь из всех видов оружия по всей линии соприкосновения.

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"Всем подразделениям и воинским частям отданы соответствующие приказы о немедленном и всеобъемлющее прекращение огня", - сказал он. Басурин также отметил, что подконтрольные "ДНР" вооруженные формирования намерены неуклонно придерживаться так называемого указа главы республики Александра Захарченко о введении режима тишины.

Ранее УНИАН сообщал, что боевики "ЛНР" заявили о подготовке к прекращению огня.