За выходные на Донбасс зашли 1,5 тысяч солдат РФ и 300 единиц техники

Об этом говорится в англоязычной версии "Твиттера" СНБО. "1 тыс. 500 российских солдат и 300 единиц военной техники и оборудования, в том числе системы залпового огня "Град", пересекли украинско-российскую границу 7-8 февраля", - подчеркнули в СНБО.

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Колонны техники направились в Луганск, Дебальцево и Антрацит.

Как заявил спикер АТО Андрей Лысенко. "По данным нашей разведки, Российская Федерация продолжает перебрасывать на оккупированную территорию грузы с оружием, боеприпасами, горюче-смазочными материалами. На протяжении 7-8 февраля государственную границу Украины в пункте пропуска Изварино пересекли около 1,5 тыс. военнослужащих вооруженных сил РФ и более 300 единиц военной техники. Это и самоходные артиллерийские установки, и системы залпового огня "Град", а также тентованные грузовики", - отметил андрей Лысенко.