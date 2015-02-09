ИС: позиции боевиков под Донецком усиливаются военными РФ и бронетехникой

Об этом сообщает руководитель "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук на своей странице в соцсети. По его данным, в среднем в каждом конвое 15-20 транспортных единиц при 2-3 единицах сопровождающей бронетехники (обычно БМП-2 или БТР – 70, 80), до взвода пехоты в качестве команды сопровождения.

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"Отмечается активизация боевиков южнее Донецка. В район Докучаевска, кроме ранее развернутой авангардной ротной тактической группы, о которой сообщала группа ИС, продолжают прибывать основные силы батальонной тактической группы (БТГ) противника, укомплектованной военнослужащими РФ. Всего отмечено прибытие в данный район до 25 единиц бронированной техники (БМП-1,2, до 5 единиц МТ-ЛБ, 8 единиц БТР-80). Кроме того, отмечается сосредоточение в данном районе сводной артиллерийской группы (4 батареи, 2-е из них – РСЗО (12 установок), 8 САУ и 6 орудий Д-30). По нашим данным, "зона ответственности" данной БТГ включит в себя район населенных пунктов Новоласпа, Троицкое, Еленовка и протянется вплоть до населенного пункта Степное", - сообщил Дмитрий Тымчук.

Также он сообщил, что одновременно на базе одной из мотострелковых частей Южного военного округа РФ формируется еще одна БТГ, которая также будет направлена на данный участок. "В данную БТГ также войдет подразделение наемников, прошедших подготовку в учебном лагере в Перевальном (Крым)", - отметил Дмитрий Тымчук.