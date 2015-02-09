ИС: позиции восточнее Дебальцево занимают российские военные со своей бронетехникой

Об этом сообщает руководитель "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук на своей странице в соцсети. "Всего - две тактических группы по 350-400 человек каждая со штатной бронетехникой (до 15-и танков и 50 ББМ, до 20 специальных автомобилей, порядка 10 ББМ), поддерживаемые артгруппой, действующей из района Алчевск-Перевальск (24 ед. ствольной артиллерии и 8 установок РСЗО). На передний край, перед российскими подразделениями, выведены отряды местных боевиков при поддержке 6 танков и 5 ББМ", - сообщил Дмитрий Тымчук.

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По его информации, расположенная в Макеевке тактическая группа противника, о которой ранее сообщала группа ИС, совершила "скрытый марш" к передовой (северо-восточнее Енакиево). Переброска совершалась небольшими группами, которые прибывали в район сосредоточения в темное время суток. Всего к юго-западному фасу дебальцевского плацдарма переброшено порядка 350 человек, 30 единиц бронированной техники (включая 6 танков), порядка 15 единиц автомобильной техники и 2 минометные батареи (12 минометов) из состава данной группы.