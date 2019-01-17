ВСУ на Донбассе отработали отражение воздушных атак (фото)

Проводились тактико-специальные занятия по управлению силами и средствами зенитного ракетно-артиллерийского подразделения.

Военные-зенитчики Вооруженных сил Украины на Донбассе отработали отражение возможных воздушных атак.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС на странице в Facebook.

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«Воины-зенитчики отрабатывают задачи при любых условиях ... Одна из подчиненных воинских частей оперативно-тактической группировки «Восток» провела тактико-специальные занятия по управлению силами и средствами зенитного ракетно-артиллерийского подразделения», - говорится в сообщении.

Отмечается, что воины-зенитчики отрабатывали задачи в различных ситуациях, которые могут возникнуть при ведении боевых действий прикрытия основных подразделений от ударов с воздуха в ходе передвижения и непосредственно при ведении оборонительного боя.

«Особое внимание уделялось отражению атак воздушных целей с малых высот», - добавили в штабе.