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Воины ВСУ поздравили украинцев с Рождеством (видео)

15:23, 06 января 2019
Война
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Появилось видео приветствий украинских военных с Рождеством / скриншот из видео ООС

Военные ООС записали трогательное видеообращение к украинцам по случаю Рождественских праздников. К поздравлениям присоединился также командующий Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергей Наев.

Видео опубликовали на странице штаба ООС в Фейсбук.

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В ВСУ отмечают, что наш народ демонстрирует всему миру удивительную силу воли и совместными усилиями строит европейскую страну. Украинцы дают достойный отпор врагу, который стремится уничтожить Соборность и независимость Украины.

"Сегодня, когда украинский народ преодолевает серьезные испытания, чрезвычайно важны единство в делах и помыслах, упорный труд ради благосостояния нашего народа, укрепления и расцвета Украинского государства", – говорится в поздравлении.

Военные также желают самого заветного: мира на нашей родной земле после победы.

"Пусть в этот праздник замолкнут пушки и автоматные очереди! Пусть бог даст тишину и отдых, а духовное тепло Большого христианского праздника - Рождества Христова наполнит ваши дома миром и согласием, пониманием и любовью", – обращается к украинцам Наев.

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Теги: #ВСУ#Рождество#война на Донбассе