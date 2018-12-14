Эксперт объяснил, почему Путин действительно может развязать мировую войну в ближайшие 6 лет

По мнению эксперта, Украина может стать камнем преткновения на пути реализации планов Кремля.

Заявление руководителя Службы по вопросам информационной безопасности аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины Валентина Петрова о возможной подготовке РФ к мировой войне свидетельствует о том, что конечной целью Кремля и причиной его агрессивного поведения является не Украина.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" заявил директор Института мировой политики политолог Евгений Магда.

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"Я убежден в том, что Европейский Союз является целью российских агрессивных действий. То, что как минимум не только Украина, у меня не возникает никаких сомнений", – считает Магда.

Озвученный Петровым срок в шесть лет, в течение которых Россия может попытаться реализовать свои планы, политолог связывает с президентством Владимира Путина.

"Срок связан с тем, что это последний президентский срок Путина. Он подчеркивал, что не будет нарушать российскую конституцию. Поэтому, я думаю, "укрощение" Украины – это главная цель в его нынешней президентской каденции", – говорит эксперт.

По его мнению, Украина может стать камнем преткновения на пути реализации планов Кремля.

"Россию могут остановить только наши преобразования – то, что мы будем становиться сильнее, формировать национальные интересы. А национальные интересы – это восстановление территориальной целостности, формирования положительного имиджа Украины, деолигархизация, продолжение европейской и евроатлантической интеграции", – подытожил политолог.