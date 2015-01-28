Боевики сосредоточили обстрелы на направлениях Мариуполя, Марьинки и Дебальцево - МВД

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил замначальника ГУМД Украины в Донецкой обл. Илья Кива.

"Мариуполь, Марьинка, Дебальцево, - это три направления возможного удара, которые на сегодняшний момент они утюжат", - пояснил Кива.

Также Кива заявил, что сейчас ВСУ, МВД и СБУ начали работать слаженно и сдерживать атаки противника.

По его словам, боевики пытались разрушить оборонную систему Украины изнутри.

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"Сейчас можно сказать, что наконец-то ВСУ, МВД, СБУ работают слаженным механизмом. Это организм, который позволяет держать, сдерживать и не давать возможность противнику вести активные боевые действия в отношении нас. Был, это мое субъективное мнение, запущен второй план – план расшатывания внутри нашей обороны. Вы же поймите, что армию победить можно, но народ никогда", - сказал он.