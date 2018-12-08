На Крымском мосту заметили колонну военной техники (фото, видео)

Длинную колонну военной техники заметили 8 декабря.

В субботу, 8 декабря, на Крымском мосту заметили колонну российской военной техники, которая направлялась на территорию оккупированного Крыма.

Соответствующее видео опубликовал в Твиттере блогер под ником "Игорь Гиркин".

"Керченский мост, 8 дек", - подписал он видео.

Как сообщал УНИАН, украинская разведка не раз фиксировала возле украинской границы и на территории аннексированного Крыма российские комплексы "Искандер", дальность поражения которых несет угрозу далеко за пределы Украины.