На Крымском мосту заметили колонну военной техники (фото, видео)
21:54, 08 декабря 2018Война
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Длинную колонну военной техники заметили 8 декабря.
Колонна направлялась на территорию оккупированного Крыма / скриншот
В субботу, 8 декабря, на Крымском мосту заметили колонну российской военной техники, которая направлялась на территорию оккупированного Крыма.
Соответствующее видео опубликовал в Твиттере блогер под ником "Игорь Гиркин".
"Керченский мост, 8 дек", - подписал он видео.
Керченский мост, 8 дек pic.twitter.com/coehp8aziO— IgorGirkin (@GirkinGirkin) 8 декабря 2018 г.
Как сообщал УНИАН, украинская разведка не раз фиксировала возле украинской границы и на территории аннексированного Крыма российские комплексы "Искандер", дальность поражения которых несет угрозу далеко за пределы Украины.
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