На Донбассе возле украинского блокпоста подорвался смертник: погиб солдат - СМИ
03:26, 26 января 2015Война
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25 января вечером на одном из блокпостов в районе Марьинки, что на Донбассе, взорвался автомобиль со смертником.
На Донбассе возле украинского блокпосту подорвался смертник / УНИАН
Один украинский солдат погиб, один или двое тяжело ранены, сообщает "Думская".
"Одесская 28-я гвардейская мехбригада продолжает нести потери на Востоке страны. Еще один боец мехбригады, по непроверенной информации, погиб в результате артобстрела в Красногоровки, что возле Марьинки", - пишет издание.
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Подробности уточняются.
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