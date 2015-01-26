На Донбассе возле украинского блокпоста подорвался смертник: погиб солдат - СМИ

Один украинский солдат погиб, один или двое тяжело ранены, сообщает "Думская".

"Одесская 28-я гвардейская мехбригада продолжает нести потери на Востоке страны. Еще один боец мехбригады, по непроверенной информации, погиб в результате артобстрела в Красногоровки, что возле Марьинки", - пишет издание.

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Подробности уточняются.