Подразделения ООС привели в полную боевую готовность (видео)

В штабе пояснили, что военные усилили бдительность из-за событий на Азовском море.

Подразделения и воинские части сил операции Объединенных сил (ООС) приведены в полную боевую готовность.

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Об этом сообщили в штабе ООС. «По приказу командующего ООС генерал-лейтенанта Сергея Наева военнослужащие объединенных сил усилили бдительность, подразделения и воинские части приведены в полную боевую готовность”, – говорится в сообщении.

В штабе пояснили, что военные усилили бдительность из-за событий на Азовском море.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября российские пограничники в Керченском проливе открыли огонь по украинским кораблям и захватили три корабля. Шесть украинских военных ранены, двое в тяжелом состоянии.