Президент Латвии посетит населенные пункты на Донбассе вблизи линии соприкосновения

Президент Латвии Раймондс Вейонис совершит поездку на восток Украины, чтобы лично ознакомиться с ситуацией.

Президент Латвии Раймондс Вейонис намерен посетить населенные пункты на Донбассе вблизи линии соприкосновения.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил на совместной с президентом Латвии пресс-конференции в Киеве.

Порошенко отметил, что проинформировал президента Латвии о текущей ситуации на Донбассе и о ситуации в Азовском море.

«Господин президент (Латвии) во время визита посетит не только Киев, но и будет иметь возможность - и мы благодарим за это желание - посетить Донбасс», - отметил Порошенко.

«Пока я из соображений безопасности не буду называть конкретные населенные пункты, где будет господин президент, но могу сказать, что он будет прямо у линии соприкосновения», - добавил он.

По словам Порошенко, Вейонис совершит поездку на восток, чтобы лично ознакомиться с ситуацией. Он увидит меры украинских властей по восстановлению инфраструктуры Донбасса в освобожденных населенных пунктах, а также доказательства и последствия агрессии, которую Россия осуществляет против Украины.

Как сообщил Вейонис, визит на Донбасс он осуществит в воскресенье, 25 ноября. Он отметил, что хочет воочию увидеть, какова ситуация на востоке Украины.

"Для меня довольно сложно представить ситуацию, когда в мирное время в Европе мы имеем территории, пораженные конфликтами. Это действительно очень грустно", - сказал Вейонис.

Он добавил, что Латвия хочет помочь Украине.