"Парламент "ДНР" возглавил бывший нардеп-коммунист (фото)
Председателем "народного совета" второго созыва при группировке "ДНР" стал Владимир Бидевка.
Владимир Бидевка родом из Макеевки Донецкой области. Долгое время он состоял в Коммунистической партии Украины (ее деятельность запрещена в Украине с 16 декабря 2015 года), передают "Новости Донбасса".
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С 2010 по 2012 год являлся депутатом Донецкого областного совета от КПУ. Кроме того, Бидевка был секретарем Донецкого обкома партии и главным редактором газеты "Коммунист Донбасса".
В 2012 году был избран народным депутатом Украины от КПУ (№18 в списке). В 2013 году был координатором от КПУ акций протеста против добычи сланцевого газа в Донецкой области.
В октябре 2014 года выдвигался от Компартии в Верховную Раду Украины, но политсила в парламент не прошла. После этого скрылся на подконтрольной "ДНР" территории, и 2 ноября 2014 года был избран депутатом "народного совета ДНР" первого созыва от "Донецкой республики".
Как сообщал УНИАН, в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" 11 ноября проходило "голосование" на так называемых "выборах" "глав народных республик" и "депутатов народных советов". Новым главарем "ДНР" стал Денис Пушилин.