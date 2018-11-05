СМИ узнали, что происходит в Донецке накануне "выборов" (фото)

Источники СМИ на захваченной части территории Донецкой области прокомментировали фейковые выборы главарей боевиков.

Во временно оккупированном Донецке боевики оказывают давление на так называемых бюджетников, пенсионеров и студентов с целью обеспечить явку на псевдовыборах главаря боевиков террористической организации "ДНР".

Об этом рассказали LIGA.net местные жители. "Врачам сказали прийти на этот спектакль (псевдовыборы, - Ред.) обязательно 11 ноября. Делают обходы по домам и спрашивают пенсионеров о явке. Студентам тоже дали понять, что нужна явка. Кто победит - очевидно, что Пушилин (главарь боевиков, - Ред.)", - отметил дончанин Максим, имя которого изменено в целях безопасности.

Другой собеседник добавил, что вся "предвыборная кампания" построена на продвижении идей "русского мира".

"Голосуйте за кандидатов с русским сердцем – это один из мессенджей. Поэтому все печально", - уточнил он.

Напомним, так называемые выборы на подконтрольной террористам "ДНР" и "ЛНР" территориях Донбасса состоятся 11 ноября.