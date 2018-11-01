Сутки на Донбассе: боевики били из запрещенного "Минском" оружия, ранены двое бойцов ООС

По данным разведки, 31 октября четыре человека из состава российских оккупационных войск были ранены.

За прошедшие сутки, 31 октября, ситуация на Донбассе имела некоторые признаки обострения. Боевики 24 раза открывали огонь по позициям операции Объединенных сил. При этом, противник 5 раз применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Как сообщили в пресс-службе ООС, российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, минометов и стрелкового оружия.

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"Кроме того, на Луганском направлении, вблизи населенного пункта Нижнее, ночью враг обстрелял опорные пункты Объединенных сил из артиллерии калибра 122 мм, и примерно в то же время, открывал огонь в районе Крымского из минометов калибра 82 и 120 мм. Два случая применения оккупантами минометов зафиксированы также вблизи Золотого", - говорится в сообщении.

Обстрелы также зафиксированы в районах населенных пунктов Новоселовка Вторая, Авдеевка, Пески, Новотроицкое, Березовое, Новомихайловка, Старогнатовка, Павлополь, Водяное, Гнутово, Лебединское и Широкино. Огонь из тяжелого вооружения в этих случаях не велся.

Отмечается, что в ходе боевых действий были ранены двое военнослужащих из состава Объединенных сил. По данным разведки, 31 октября четыре человека из состава российских оккупационных войск получили ранения.

От начала текущих суток зафиксирован обстрел позиций Объединенных сил в районе Авдеевки из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь со стороны ООС нет.