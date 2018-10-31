На Донбассе ранены двое военных

Боевики 13 раз обстреляли оборонительные укрепления Объединенных сил, один раз фиксировалось применение вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

В течение суток на Донбассе ранены двое военнослужащих из состава Объединенных сил.

Об этом сообщается на странице операции Объединенных сил в социальной сети Facebook.

Сегодня боевики 13 раз обстреляли оборонительные укрепления Объединенных сил, один раз фиксировалось применения вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

Оккупанты вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Высокая огневая активность зафиксирована вблизи Водяного на Приазовье и Золотого, что на Луганщине. Возле Золотого, кроме вышеперечисленного арсенала, оккупационные войска применили минометы калибра 82 мм.

Читайте такжеВ районе Горловки боевики продвинули вперед позиции у линии разграничения - ОБСЕ

Дважды из станковых противотанковых гранатометов оккупанты обстреляли оборонительные позиции украинских бойцов у Новоселовки Второй. Кроме того, обстрелы произошли в районах населенных пунктов Авдеевка, Пески, Новомихайловка, Старогнатовка, Павлополь и Лебединское. Командиры обороняющихся подразделений принимали решительные меры по подавлению вражеского огня, отметили в пресс-центре ООС.

Ранее стало известно, что ВСУ отбили атаку боевиков на Приазовье.