ВСУ отбили атаку боевиков на Приазовье - у оккупантов серьезные потери

Оккупанты 21 раз прицельно открывали огонь по позициям украинских бойцов. При этом шесть раз они применили вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

За минувшие сутки, 30 октября, в районе проведения операции Объединенных сил двое военнослужащих получили ранения.

Как сообщается на странице ООС в социальной сети Facebook, ситуация в районе проведения операции остается напряженной, однако полностью контролируемой украинскими бойцами.

Оккупанты 21 раз прицельно открывали огонь по позициям украинских бойцов. При этом шесть раз они применили вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

Так, за минувшие сутки боевики осуществляли обстрелы позиций украинских бойцов в районах населенных пунктов: Луганское, Верхнеторецкое, Авдеевка, Пески, Опытное, Марьинка, Красногоровка, Павлополь, Гнутово, Ломакино, Водяное и Лебединское.

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Оккупанты вели прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 мм они обстреливали позиции Объединенных сил неподалёку от Авдеевки, Песков, Ломакино и Луганского. Опорные пункты украинских бойцов возле Луганского оккупанты также накрывали огнем из минометов 120-го калибра и трижды применили тяжелое вооружение.

Вечером, после 17.00, почти все свои огневые усилия боевики сконцентрировали на Приазовье. Украинские бойцы действовали адекватно обстановке, при необходимости велся ответный огонь, отметили в пресс-центре.

По данным разведки, три боевика российско-оккупационных войск за минувшие сутки уничтожены и еще двое - ранены.

Сегодня в районе проведения ООС зафиксировано два обстрела. По позициям Объединенных сил из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов огонь велся возле Лебединского. Потерь не допущено.

Как сообщал УНИАН, боевики "ЛНР" выселяют людей из домов, чтобы обустраивать там свои позиции.