На Сумщине попрощались с 19-летним добровольцем, погибшим от пули снайпера в АТО (видео)

Боец погиб от пули снайпера, когда осуществлял запуск беспилотника.

В городе Конотоп Сумской области сегодня, 30 марта, простились с 19-летним добровольцем ДУК «Правый сектор» Андреем Кривичем, погибшем 27 марта в зоне АТО от пули снайпера.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Конотопского горсовета, проводить в последний путь земляка собралось около пятисот человек.

«Гроб с телом Кривича на въезде в город встречали несколько десятков автомобилей, которые с государственными флагами Украины и красно-черными флагами проехали по улицам колонной с включенными сигналами. Героя похоронили на Выровском кладбище под звуки Государственного гимна Украины и военного салюта. Люди на коленях провожали Андрея к месту вечного покоя», - сообщили в пресс-службе.

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Кривич (позывной «Дилли») родился 24 января 1999 года в Конотопе. Учился в Сумском педагогическом университете. Хотел стать военным психологом.

С началом российской агрессии боец стал активно помогать украинским военным как волонтер. Стремился попасть на фронт, для чего прошел курс подготовки. Стал бойцом-добровольцем тактической группы «Сапсан» ДУК «Правый сектор», занимался аэроразведкой и не оставлял волонтерскую деятельность. Это была его вторая ротация на передовой.

Боец погиб от пули снайпера, когда осуществлял запуск беспилотника.

В Конотопе из-за гибели 19-летнего земляка продолжается трехдневный траур.

В Конотопе из-за гибели 19-летнего земляка продолжается трехдневный траур.