"Предатель родины": журналист показал раритетное фото Пушилина

Напомним, что Пушилин проходил службу в рядах Национальной гвардии Украины с 1999 по 2000 год.

В сети показали старое фото главаря террористов "ДНР" Дениса Пушилина.

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Снимок в Twitter опубликовал журналист Денис Казанский. "Денис Пушилин (сидит крайний слева) успел послужить в ВСУ в 2000-х. Значит, тоже давал присягу Украине. Тоже предатель. Как там говорил Путин про Скрипаля? "Просто подонок, предатель родины", - написал он.

Как сообщал УНИАН, Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка. В СБУ предположили, что его смерть могла стать результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, прежде всего связанных с перераспределением бизнеса. Кроме того, в СБУ не исключали причастности к убийству главаря боевиков российских спецслужб, для которых достаточно одиозная фигура Захарченко могла стать ненужной и мешать.

Так называемый «народный совет «ДНР» назначил временно исполняющим обязанности главы «республики» Пушилина. Кроме того, информационные ресурсы террористов сообщают, что на 11 ноября назначены «внеочередные выборы главы «ДНР» и «парламента».