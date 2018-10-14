С начала суток боевики 11 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе, двое военных ранены

В частности, оккупанты один раз применили вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

С начала суток, 14 октября, российско-оккупационные бандформирования 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

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Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

В частности, оккупанты один раз применили вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

"Днем враг открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Пески, Новотроицкое, Богдановка, Гнутово, Водяное и Лебединское", - говорится в сообщении.

Согласно информации, опорные пункты ВСУ вблизи Гнутово оккупанты обстреляли из минометов калибра 82 мм.

В результате боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

В то же время в штабе заверили, что ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил.