В Сети показали фото ликвидированного под Горловкой оккупанта

Боевик был убит в районе Горловки на позициях оккупантов.

В Сети появилась информация о ликвидации 6 октября боевика Евгения Сергиенко с кличкой «Серый».

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан.

Отмечается, что боевик – 1994 года рождения. Смерть произошла в районе Горловки на позициях оккупантов.

О других деталях смерти боевика неизвестно. Один из пабликов оккупантов опубликовал лишь краткие сведения и траурную информацию уничтоженного участника НВФ.

Как сообщал УНИАН, вчера, 7 октября, оккупанты 27 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Во время обстрелов вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, было применено 11 раз.