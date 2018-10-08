В Сети показали фото ликвидированного под Горловкой оккупанта
07:59, 08 октября 2018Война
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Боевик был убит в районе Горловки на позициях оккупантов.
REUTERS
В Сети появилась информация о ликвидации 6 октября боевика Евгения Сергиенко с кличкой «Серый».
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Об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан.
Отмечается, что боевик – 1994 года рождения. Смерть произошла в районе Горловки на позициях оккупантов.
О других деталях смерти боевика неизвестно. Один из пабликов оккупантов опубликовал лишь краткие сведения и траурную информацию уничтоженного участника НВФ.
фото facebook.com/ukrop.bc
Как сообщал УНИАН, вчера, 7 октября, оккупанты 27 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Во время обстрелов вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, было применено 11 раз.
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