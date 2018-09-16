На Донбассе боевики открывали прицельный огонь из гранатометов, потерь нет

С начала суток боевики осуществили 9 обстрелов на Донецком и Луганском направлениях - штаб ООС.

В течение текущих суток, с 7 до 18 часов российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что днем противник открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Новотроицкое, Чермалык, Павлополь и Лебединский.

«В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение на осуществление огневого воздействия на противника, заставляя его прекратить обстрел», - говорится в сообщении.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущей суток нет, добавили в штабе.

Как сообщал УНИАН, за сутки 15 сентября оккупанты 28 раз открывали огонь по позициям украинских войск, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.