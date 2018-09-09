Украина "глушит" кремлевскую пропаганду в 180 населенных пунктах на Донбассе - Геращенко

Ирина Геращенко ознакомилась в Авдеевке с новой украинской системой подавления вражеского вещания «Серпанок».

Новая украинская система блокировки российских пропагандистских каналов “Серпанок” покрывает 180 населенных пунктов вблизи линии соприкосновения на Донбассе.

Об этом сообщила первый заместитель Председателя Верховной Рады, представитель гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко на своей странице в Facebook после ознакомления в Авдеевке с системой подавления вражеского вещания «Серпанок».

“Донецкая 300-метровая телебашня была усилена российскими кураторами новыми передатчиками и системами, и почти 20 российских пропагандистских каналов и ТВ-помоек боевиков присутствовали в сетях прифронтовых городов и поселков”, - написала первый вице-спикер.

По ее словам, благодаря последним наработкам украинских военных и волонтеров появилась система «Серпанок», которая блокирует эти телеканалы.

“На экране мерзкие морды пропагандистов появляются в рапиде, слов не разобрать. «Серпанок» уже покрывает 180 населенных пунктов вблизи линии соприкосновения”, - подчеркнула Геращенко.

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Герщенко также сообщила, что блокируются вражеские FM-станции.

“Ребята изобрели способ блокировать вражеские FM - станции, и мы с интересом убедились, что таки работает... И это очень важный шаг в условиях информационной войны”, - подчеркнула первый вице-спикер.

Кроме того, Геращенко отметила, что отдельные украинские медиа, которые транслируются в прифронтовой зоне, ведут откровенную антигосударственную пропаганду.

“Местные жители и, особенно военные, нам задавали жесткие вопросы о так называемых украинских медиа, которые несут настоящий антиукраинский яд в эфире, разрушая страну изнутри... И действительно, когда наша армия защищает наши границы, то военные имеют право задать вопрос, почему люди, которые называют себя журналистами или экспертами, ведут откровенную антигосударственную пропаганду, и на то нет рады и реакции. Хорошие вопросы и для Нацсовета и профильного комитета по вопросам ТВ и радио в ВР”, - написала Геращенко.

Она также проинформировала, что во время визита украинские парламентарии посетили 92 батальон, которому передали украинскую библиотеку и обсудили службу женщин-контрактников. Народные депутаты также встретились с руководителем поисковой группы гражданско-военного сотрудничества, подполковником Юрием Иващенко, с которым обсудили работу по поиску пропавших.