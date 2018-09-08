Многострадальная Авдеевка снова осталась без воды

Водоснабжение города прекращено из-за остановки работы Донецкой фильтровальной станции в так называемой «серой зоне» после повреждения воздушной линии электропередач. Ремонтные работы запланированы на сегодня при условии получения гарантий безопасности и прекращения огня.

Авдеевка в очередной раз осталась без воды.

Как сообщает Главное управление ГСЧС в Донецкой области, 6 сентября в 19.00 в Службу спасения «101» поступила информация о том, что, из-за повреждения воздушной линии электропередач произошло обесточивание и остановка Донецкой фильтровальной станции (ДФС) (предварительно отключение произошло из-за сильного ветра), которая расположена в Ясиноватском районе (в так называемой «серой зоне»).

В связи с остановкой ДФС было прекращено водоснабжение Авдеевки, в которой проживает 22 тысячи человек.

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7 сентября этого года при обследовании территории был обнаружен обрыв провода высоковольтной линии 110 кВ «Макеевская - АКХЗ №2» и неисправность трансформатора (на временно неподконтрольной украинской власти территории).

Сегодня подача питьевой воды населению будет осуществлена почасово изо запасов резервуара емкостью 4 тыс. м куб. (расположен на территории города), в котором питьевой воды ориентировочно достаточно на четверо суток.

В случае отсутствия воды в резервуаре, обеспечение населения водой будет осуществляться путем подвоза автомобилями.

Ремонтные работы поврежденной линии и выявления поломки трансформатора запланированы на сегодня при условии получения гарантий безопасности и прекращения огня.

Справка УНИАН. Донецкая фильтровальная станция, расположенная в так называемой «серой зоне», время от времени прекращает работу из-за повреждения зданий или оборудования вследствие попадания снарядов.

ДФС обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны от линии разграничения: Авдеевку (около 22 тыс. жителей), Красногоровку и Верхнеторецкое, а также временно оккупированные Донецк, Ясиноватую, поселка Васильевка и Спартак - всего около 600 тыс. человек.