Боевики вчера атаковали ВСУ из запрещенного оружия: есть потери

Во время ведения боевых действий за прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения.

За прошедшие сутки, 7 сентября, ситуация в районе проведения операции продолжала обостряться, однако оставалась контролируемой Объединенными силами.

Как сообщает пресс-цент штаба ООС, оккупанты 32 раза открывали огонь по позициям украинских войск. При этом боевики дважды применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

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«Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, на Луганском направлении вблизи населенного пункта Крымское ночью враг обстрелял позиции Объединенных сил из артиллерии калибра 152 мм, а уже вечером открывал огонь по опорному пункту в районе Светлодарской дуги из миномета калибра 120 мм. Так, в течение минувших суток враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Малиновое, Счастье, Крымское, Орехово, Катериновка, Луганское, Светлодарск, Южное, Новгородское, Опытное, Авдеевка, Павлополь, Гнутово, Лебединское и Водяное», – говорится в сообщении.

Во время ведения боевых действий за прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения.

По данным разведки, за прошедшие сутки было уничтожено трое боевиков российско-оккупационных войск.

С начала текущих суток боевики трижды обстреляли позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Лебединское и Гнутово из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди украинских военных нет.