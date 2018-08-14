На Донбассе в течение дня боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

В течение текущих суток, с 7 часов утра до 18 часов вечера, боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщается на странице ООС в Facebook.

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Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Майорск, Красногоровка, Чермалык, Водяное, Гнутово, Павлополь, Лебединский и Широкино. Наряду с этим террористы обстреляли защитников Чермалыка из минометов калибра 82 мм, а позиции возле Водяного - из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

«Потери среди личного состава Объединенных сил нет. Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой», - отмечается в сообщении.