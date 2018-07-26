Раненные вчера на Донбассе двое украинских военных эвакуированы в мобильные госпитали

Военнослужащие получили ранения различной степени тяжести.

Раненные вчера на Донбассе в результате боевых действий двое военных Вооруженных сил Украины эвакуированы в мобильные госпитали.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк.

"В целом за минувшие сутки, 25 июля, нашими защитниками зафиксировано 24 прицельных обстрела со стороны российско-оккупационных войск. С целью сохранения жизни и здоровья личного состава украинские военные около 10 раз открывали адекватный ответный огонь из штатного пехотного вооружения", - сообщил Гуцуляк.

По его словам, в результате боевых действий двое украинских военных получили ранения различной степени тяжести. Их эвакуировали в военные мобильные госпитали, где они получают необходимую медицинскую помощь.