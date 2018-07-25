Сутки на Донбассе: боевики 33 раза обстреляли позиции ООС

Потерь среди личного состава Объединенных сил за минувшие сутки нет.

За прошедшие сутки боевики российских оккупационных сил 33 раза открывали огонь по позициям операции Объединенных сил, в том числе 3 раза из тяжелого вооружения, которое запрещено Минскими договоренностями.

Как сообщили в пресс-службе ООС, потерь среди личного состава Объединенных сил за минувшие сутки нет.

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"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Золотого, Луганского, Южного, Новгородского, Железного, Авдеевки, Марьинки, Опытного, Песков, Новотроицкого, Водяного, Павлополя, Талаковки, Лебединского и Широкино. Вместе с этим, оккупанты вблизи Водяного применили миномет калибром 120 мм, защитников Новотроицкого обстреляли из артиллерийских систем калибром 122 мм, а в сторону Лебединского летели 122-мм артиллерийские снаряды, 120-мм и 82-мм мины", - говорится в сообщении.

По данным разведки один оккупант получил ранения.

В течение текущих суток враг дважды открывал огонь по позициям украинских защитников близь Луганского и Южного.

Как сообщал УНИАН, 27 июня по результатам предварительных переговоров в Минске ТКГ заявила о поддержке режима прекращения огня на востоке Украины с 1 июля в связи с началом сезона сбора урожая. Украинская сторона убеждена, что, с целью установления подлинного мира, Россия и контролируемые ею боевики должны выполнять положения Минских соглашений, касающиеся безопасности.