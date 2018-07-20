Опубликовано фото плененного ВСУ россиянина на Донбассе

Плененного россиянина, по словам военной, будут готовить к обмену.

Появилось фото россиянина, о взятии которого в плен во время боя ВСУ с ДРГ боевиков сообщала военнослужащая Виктория Руденко.

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"На самом деле он россиянин только по паспорту... Его уже подлатали и будут готовить к обмену, но это, я думаю, будет позже... А сейчас россиянский моджахед попробует все прелести СБУшного "пансионата", - написала она на своей странице в Facebook.

Ранее военная рассказала о бое на Донбассе, в результате которого бойцы ликвидировали троих террористов и взяли в плен россиянина. "Тот 300-й начал кричать: "Не убивайте, пожалуйста, я россиянин". Ну, ребята его и притащили, специалисты уже, наверное, забрали его добавлять к обменному фонду", – писала Руденко.