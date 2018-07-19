"Не убивайте, я россиянин": военная рассказала, как бойцы разгромили ДРГ террористов на Донбассе

Ранены двое украинских военнослужащих, от госпитализации они отказались.

Военная рассказала о бое на Донбассе, в результате которого бойцы ликвидировали троих террористов и взяли в плен россиянина.

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Об этом сообщила военнослужащая ВСУ Виктория Руденко на своей странице в Facebook. "Ребята наши не попали в засаду, а наткнулись на орковскую ДРГ. Сразу вступили в бой, не раздумывая... Так вот, что имеем в остатке. У нас двое 300-х, от госпитализации отказались и готовы дальше курить эту сволочь. У орков из четырех тушек трое 200-х и один 300-й", - говорится в ее сообщении.

"А теперь вишенка на торте. Тот 300-й начал кричать: "Не убивайте, пожалуйста, я россиянин". Ну, ребята его и притащили, специалисты уже, наверное, забрали его добавлять к обменному фонду", – заявила Руденко.

Как сообщал УНИАН, вражеская диверсионно-разведывательная группа пыталась подойти к позициям 56 ОМБр в районе Донецкого аэропорта. И понесла потери: двое оккупантов ликвидированы.