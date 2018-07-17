Сегодня утром в результате боевых действий на Донбассе погиб украинский военный

Он погиб около 8 часов утра.

Сегодня утром в результате боевых действий на Донбассе погиб украинский военнослужащий 1978 года рождения.

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Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк. "Сегодня, 17 июля, около 08.00, российская вооруженная агрессия унесла жизнь еще одного украинского героя. Вследствие боевых действий погиб один наш военнослужащий, 1978 года рождения", - сообщил он.

В Министерстве выразили соболезнования родным и близким украинского защитника.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки на Донбассе российско-оккупационные войска 19 раз обстреляли позиции Объединенных сил. Вследствие вражеского огня был ранен однин украинский защитник. По данным разведки, были ранены двое оккупантов.

Кроме этого, в Минобороны сообщили, что раненый вчера на Донбассе украинский военный находится в удовлетворительном состоянии. Он напомнил, что в результате боевых действий 16 июля получил ранения один украинский военный. "Военнослужащему предоставляется необходимая помощь в военном мобильном госпитале. Состояние здоровья нашего защитника - удовлетворительное", - отметил Гуцуляк.