В минувшие сутки на Донбассе были ранены двое украинских военных

По данным разведки, в течение суток был уничтожен один оккупант, еще трое - ранены.

На протяжении минувших суток, 14 июня, российские боевики на востоке Украины 23 раза открывали огонь по позициям Объединенных сил. В результате вражеского огня были ранены двое украинских военнослужащих.

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Как сообщается в утренней сводке пресс-центра штаба Объединенных сил, один из вражеских обстрелов был произведен из запрещенного Минскими договоренностями 120-мм миномета.

Отмечается, что противник проявлял активность и вел огонь по защитникам Крымского, Новотошковского, Новолуганского, Железного, Марьинки, Авдеевки, Красногоровки, Песков, Талаковки, Гнутово, Широкино, Водяного и Павлополя. Враг пытался заставить военнослужащих ОС открыть огонь в ответ.

В результате боевых действий двое украинских бойцов были ранены. В то же время, по данным разведки, за прошедшие сутки один оккупант был уничтожен, трое ранены.

В течение текущих суток боевики 4 раза обстреляли позиции украинских защитников возле Крымского, Новолуганского, Тарамчука и Гнутово.

Ранее спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что украинские военные имеют право открывать огонь на своей территории, защищая ее от иностранных военных.