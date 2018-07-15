В минувшие сутки на Донбассе были ранены двое украинских военных

08:56, 15 июля 2018
Война
123 0
Боевики продолжают обстреливать ВСУ, пытаясь заставить их открыть ответный огонь / Министерство обороны Украины

На протяжении минувших суток, 14 июня, российские боевики на востоке Украины 23 раза открывали огонь по позициям Объединенных сил. В результате вражеского огня были ранены двое украинских военнослужащих.

Читайте такжеВ результате обстрелов оккупантов на Донбассе ранен украинский военный

Как сообщается в утренней сводке пресс-центра штаба Объединенных сил, один из вражеских обстрелов был произведен из запрещенного Минскими договоренностями 120-мм миномета.

Отмечается, что противник проявлял активность и вел огонь по защитникам Крымского, Новотошковского, Новолуганского, Железного, Марьинки, Авдеевки, Красногоровки, Песков, Талаковки, Гнутово, Широкино, Водяного и Павлополя. Враг пытался заставить военнослужащих ОС открыть огонь в ответ.

В результате боевых действий двое украинских бойцов были ранены. В то же время, по данным разведки, за прошедшие сутки один оккупант был уничтожен, трое ранены.

В течение текущих суток боевики 4 раза обстреляли позиции украинских защитников возле Крымского, Новолуганского, Тарамчука и Гнутово.

Ранее спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что украинские военные имеют право открывать огонь на своей территории, защищая ее от иностранных военных.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Донбасс#война