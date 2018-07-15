В минувшие сутки на Донбассе были ранены двое украинских военных
На протяжении минувших суток, 14 июня, российские боевики на востоке Украины 23 раза открывали огонь по позициям Объединенных сил. В результате вражеского огня были ранены двое украинских военнослужащих.
Читайте такжеВ результате обстрелов оккупантов на Донбассе ранен украинский военный
Как сообщается в утренней сводке пресс-центра штаба Объединенных сил, один из вражеских обстрелов был произведен из запрещенного Минскими договоренностями 120-мм миномета.
Отмечается, что противник проявлял активность и вел огонь по защитникам Крымского, Новотошковского, Новолуганского, Железного, Марьинки, Авдеевки, Красногоровки, Песков, Талаковки, Гнутово, Широкино, Водяного и Павлополя. Враг пытался заставить военнослужащих ОС открыть огонь в ответ.
В результате боевых действий двое украинских бойцов были ранены. В то же время, по данным разведки, за прошедшие сутки один оккупант был уничтожен, трое ранены.
В течение текущих суток боевики 4 раза обстреляли позиции украинских защитников возле Крымского, Новолуганского, Тарамчука и Гнутово.
Ранее спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что украинские военные имеют право открывать огонь на своей территории, защищая ее от иностранных военных.