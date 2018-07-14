В результате обстрелов оккупантов на Донбассе ранен украинский военный

Российские наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Сегодня с 7 до 18 часов российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня, ранен один украинский защитник.

Читайте такжеЗа прошедшие сутки на Донбассе в результате вражеских обстрелов ранены двое украинских военных

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"Враг открывал огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Железное, Авдеевка, Красногоровка", - говорится в вечерней сводке.

По защитникам Широкино оккупанты применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение - миномет калибра 120 мм.

В результате активных боевых действий российских наемников один украинский воин был ранен.

Потери врага уточняются.

"Украинские защитники контролируют обстановку, стойко удерживают занимаемые рубежи и соблюдают режим прекращения огня", - отмечают в штабе.