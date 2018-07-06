Путин готовится к новой масштабной агрессии - эксперт

Россия не станет проявлять агрессию под прикрытием ЧМ-2018, считает эксперт.

Следующего серьезного проявления агрессии России можно ожидать во время Олимпиады-2020.

Об этом военный эксперт и блогер Алексей Арестович рассказал в интервью "Апострофу".

Отмечается, что в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 было много разговоров о возможном обострении ситуации, а также был принят целый ряд мер безопасности, - ограничено движение на прифронтовых участках, введен сильный пограничный контроль, заблокирована перевозка грузов и большая часть автобусного движения.

Однако, по мнению Арестовича, Россия не станет проявлять агрессию под прикрытием ЧМ-2018.

Читайте такжеЖурналист о присвоении частям российской армии названий украинских городов: враг готовится к продолжению войны

"Весь мир уже давно знает, что они любят наступать под прикрытием спортивных соревнований: Крым отжимали под Олимпиаду, Грузию атаковали под Олимпиаду, поэтому, думаю, следующая цель – это Олимпиада-2020, вот тогда надо ожидать крупных неприятностей. А сейчас они, наоборот, сделают паузу, мол, смотрите, спортивные соревнования прошли, вы все так боялись, что мы будем атаковать, но видите, ничего не произошло, мы мирные люди, спорт для нас превыше всего. Ни один болельщик не пострадал ни от одного российского хулигана, а вот британских фанатов в Киеве побили. Так что зря вы говорите, что мы там что-то обострим на фронте", - подчеркнул он.

"Главный месседж в том, что Россию оболгали, ведь это на самом деле очень цивилизованная и очень культурная страна, которая просто защищает свои интересы, это в Украине фашисты. И вот испанские и британские болельщики, попивая пиво на улицах Ростова, думают: "Ну оболгали же матушку-Россию, а она такая классная". И все это – под мягкий отжим Азовского моря, то есть они все-таки предпринимают военные действия, просто не там и не такие, как мы ожидали", - резюмировал военный эксперт.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщал, что Россия может устроить новые провокации в районе поселка Золотое-4 на Донбассе, освобожденного Объединенными силами в конце июня.