В "ДНР" людей выселили из домов и заселили туда российских военных - разведка

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, 4-5 июля оккупационные войска провели тренировку дежурных артиллерийских подразделений соединений и частей незаконных вооруженных формирований.

Оккупационный офицерский состав расквартировали в коттеджном городке в одном из районов Донецка, предварительно выселив из него владельцев.

Как сообщил во время брифинга пресс-секретарь Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, население временно оккупированных территорий на востоке Украины продолжает страдать от произвола российских оккупационных администраций.

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«В частности, оккупантами принудительно выселены из своих домов жители одного из коттеджных городков юго-восточного района Донецка для расквартирования высшего офицерского состава 1 АК ВС Российской Федерации», - сказал пресс-секретарь.

Также он сообщил, что по данным разведки, для поддержки оккупационных войск в готовность к применению 4-5 июля была проведена тренировка дежурных артиллерийских подразделений соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ с отработкой вопросов огневого поражения войск.

Кроме того, продолжаются мероприятия по маскировке и совершенствованию инженерного оборудования передовых позиций боевиков, устанавливаются дополнительные минно-взрывные заграждения с использованием противопехотных мин.

Как сообщал УНИАН, экс-пленник рассказал о возрождении оккупантами в "ДНР" сталинизма.