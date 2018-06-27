"Это межгосударственный конфликт": Волкер о ситуации на востоке Украины

Волкер подчеркнул, что это конфликт, в котором Россия размещает свои силы на территории Украины.

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер назвал ситуацию на востоке Украины «конфликтом между государством и государством».

«В случае с Украиной то, что мы видим – это не этнический конфликт, это не местный конфликт, это не гражданская война, это не конфликт между русскими и украинцами. Это конфликт между государством и государством. Это конфликт, в котором Россия размещает свои силы на территории Украины. Ее обвинили в аннексии Кримку – незаконной аннексии, которую, по моему мнению, никто из государств не признает. И нечто подобное произошло в восточной Украине», – сказал Волкер на специальной сессии в отношении Украины в рамках ежегодной конференции ОБСЕ 26 июня, сообщает "Радио свобода".

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Представитель Госдепартамента США отметил, что для решения этой проблемы США предлагают – вместе с Францией, Германией, Украиной и другими странами – развернуть миротворческие силы ООН, которые создадут безопасную ситуацию на Донбассе и обеспечат условия, при которых могут быть выполнены Минские соглашения.

Вооруженный конфликт на Донбассе длится от 2014 года после российской аннексии Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы». По данным ООН, за время конфликта погибли более 10 тысяч человек.

По данным МИД, с начала боевых действий на Донбассе Украина и Россия прекратили действие или разорвали 43 договора.