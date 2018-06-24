Боевики обстреляли позиции ВСУ из артиллерии и БМП – ранены пятеро военных

В то же время, враг потерял трех боевиков и одну единицу автомобильного транспорта.

За прошедшие сутки, 23 июня, российско-оккупационные войска 25 раз прибегали к прицельному огню по позициям ВСУ. Пятеро украинских военных получили ранения.

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Как сообщается в утренней сводке пресс-центра Операции объединенных сил, подавляющее большинство боевых действий проходило с применением стрелкового оружия и гранатометов различных типов. В первой половине суток враг активно применял ствольную артиллерию и минометы, а вечером на некоторых участках линии соприкосновения – БМП.

Сообщается, что бои продолжались в районе населенных пунктов Новотошковское, Крымское, Светлодарск и Золотое, что на Луганщине. Не прекращались боевые действия на Донецком направлении вблизи Каменки, Песков и Авдеевки. Наиболее активные боевые действия в течение суток продолжались на Мариупольском направлении – в районе населенных пунктов Лебединское, Павлополь, Широкино и Водяное.

Десять раз враг применял артиллерию и минометы. В темное время суток оккупанты увеличили количество обстрелов из артиллерии большого калибра, запрещенного Минскими договоренностями, 5 украинских военных получили ранения. Все они госпитализированы.

В то же время, по данным разведки, в ходе боевых действий трое оккупантов были уничтожены и еще четверо ранены. Враг также потерял одну единицу автомобильного транспорта.

Ранее сообщалось, что на Луганщине оккупанты захватили частный дом и стреляли в местных жителей, которые пытались протестовать против их действий.