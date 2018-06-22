Эксперт спрогнозировал, когда Путин может усилить агрессию на Донбассе

Агрессивность политики Кремля будет нарастать по мере приближения президентских выборов в Украине.

После относительного снижения интенсивности в период проведения Чемпионата мира по футболу и с приближением очередной годовщины независимости Украины возможен очередной всплеск военной активности на Донбассе.

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Об этом на чате в «Главреде» сообщил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов. По его прогнозам, еще одним поводом для усиления агрессии РФ могут быть выборы президента Украины.

«Что касается поведения Москвы по окончании Чемпионата мира-2018, то агрессивность политики будет нарастать по мере приближения президентских выборов в нашей стране», – сказал эксперт.

При этом Жданов подчеркнул, что прямой угрозы со стороны России для европейских стран не существует, так как есть "мальчик для битья" – страна Украина.