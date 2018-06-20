В Троицком Луганской области открыли восстановленный мост (видео)

Мост был разрушен в результате боевых действий.

Сегодня в населенном пункте Троицкое Луганской области открыли мост через реку Луганка, который был разрушен в результате боевых действий.

Об этом сообщается на странице пресс-центра операции Объединенных сил в социальной сети Facebook.

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«Сегодня, 20 июня, состоялось открытие моста через реку Луганка в населенном пункте Троицкое, Луганской области», - говорится в сообщении.

Указанный мост был восстановлен благодаря слаженной системе координации действий всех военных структур и военно-гражданских администраций, подчеркнули в пресс-центре.

В торжествах по открытию моста приняли участие командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев, заместитель председателя Луганской областной государственной администрации Юрий Клименко, представители органов государственной власти, местного самоуправления и военнослужащие.

Как сообщал УНИАН, на Донбассе боевики взорвали мост на трассе Хрустальный (до декоммунизации - Красный Луч) - Луганск возле поселка Ивановка.