Мариуполь сегодня отмечает четвертую годовщину освобождения от оккупантов (видео)

В освобождении города принимали участие батальоны «Азов» и «Днепр», подразделения Нацгвардии и спецназ МВД.

Город Мариуполь Донецкой области сегодня празднует четвертую годовщину освобождения от боевиков «ДНР». Основные праздничные мероприятия в городе должны состояться на выходных.

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Как напоминают в сюжете ТСН, именно 13 июня 2014 года украинские бойцы выдворили из города боевиков. Операцию провели молниеносно и качественно, уничтожив основные опорные пункты врага и восстановив контроль над органами власти.

В освобождении города принимали участие батальоны «Азов» и «Днепр», подразделения Нацгвардии и спецназ МВД.

Отмечается, что возвращение стратегически важного населенного пункта не позволило российским наемникам проложить прямую дорогу к аннексированного Крыму.

Ранее международная группа расследователей Bellingcat обнародовала свое новое исследование, в котором установила личности российских офицеров, причастных к артиллерийского удара по городу Мариуполю 24 января 2015 года.

Тогда российские гибридные силы с оккупированной части Донецкой области обстреляли восточные окраины города из «Градов». В результате обстрела погибли 30 жителей города, еще 118 человек были ранены.