Эксперт объяснил, зачем оккупанты на Донбассе "несут бред" о наступлении ВСУ

По словам военного эксперта, террористы регулярно сообщают о начале наступления украинской армии.

Боевики на оккупированной территории Донбасса методично запугивают местное население началом активных боевых действий в рамках информационной спецоперации.

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Об этом рассказал военный эксперт Михаил Самусь, передет «Апостроф».

"Они же говорили о наступлении украинской армии 3 июня, но эта дата давно прошла, и ничего не произошло. Смысл операции - в мобилизации информационного пространства России и «ДНР». По законам информационной работы идет влияние на сознание человека, чтобы люди не задумывались о том, почему растет цена на бензин, нужно нести бред о том, что Украина может напасть на Россию, например. И это срабатывает. Ведь мы сейчас об этом говорим", - отметил эксперт.

По его словам, террористы регулярно сообщают о начале наступления украинской армии.