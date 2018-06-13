Эксперт объяснил, зачем оккупанты на Донбассе "несут бред" о наступлении ВСУ
Боевики на оккупированной территории Донбасса методично запугивают местное население началом активных боевых действий в рамках информационной спецоперации.
Читайте такжеГенерал рассказал о размещении Россией ядерного оружия на границе с Украиной
Об этом рассказал военный эксперт Михаил Самусь, передет «Апостроф».
"Они же говорили о наступлении украинской армии 3 июня, но эта дата давно прошла, и ничего не произошло. Смысл операции - в мобилизации информационного пространства России и «ДНР». По законам информационной работы идет влияние на сознание человека, чтобы люди не задумывались о том, почему растет цена на бензин, нужно нести бред о том, что Украина может напасть на Россию, например. И это срабатывает. Ведь мы сейчас об этом говорим", - отметил эксперт.
По его словам, террористы регулярно сообщают о начале наступления украинской армии.