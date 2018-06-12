Боевики на Донбассе пытались улучшить тактическое положение - понесли потери

За прошедшие сутки трое украинских военнослужащих получили ранения в районе проведения ООС.

За прошедшие сутки, 12 июня, российско-оккупационные войска 27 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, из них 11 раз применяли запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

На использование оккупантами артиллерии, минометов, БМП и стрелкового вооружения подразделения Объединенных сил решительно отвечали адекватным огнем и не позволили врагу улучшить тактическое положение, говорится в сообщении пресс-центра ООС.

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Так, на Луганском направлении противник пытался ослабить оборонительные рубежи украинских защитников в районе населенного пункта Новотошковское. На Горловском направлении активная оборона подразделений Объединенных сил продолжалась в районах населенных пунктов Троицкое и Светлодарск. На Донецком направлении – возле Авдеевки и Песков. Напряженной оставалась ситуация на Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Ломакино, Водяное и Широкино.

Во время боевых действий за прошедшие сутки трое военнослужащих получили ранения. Сегодня, 12 июня, потерь среди бойцов ООС нет.

"По данным разведки, двое оккупантов уничтожены и трое ранены", - рассказали в штабе операции Объединенных сил.

Ранее волонтеры фонда "Вернись живым" сообщали, что украинские военные уничтожили позицию боевиков на Донбассе. Это был превентивный удар по целям, несущим потенциальную угрозу личному составу и гражданским лицам неподалеку от линии разграничения.