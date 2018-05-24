В сети появилось видео ответной атаки украинской артиллерии на "опорник" боевиков под Светлодарском

10:56, 24 мая 2018
Война
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Видео атаки было снято при помощи беспилотника. Запись опубликовал старшина роты спецназа ДУК "Правый сектор" Иван Мирный в Facebook.

Напомним, ранее уничтожение БМП оккупантов на Донбассе показали на видео. На видео, снятом с БПЛА, зафиксирован момент уничтожения БМП российских оккупантов украинскими воинами прямым попаданием.

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Теги: #Светлодарск#опорник боевиков