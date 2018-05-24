В сети появилось видео ответной атаки украинской артиллерии на "опорник" боевиков под Светлодарском

Украинские войска атаковали опорный пункт российских войск "Прыщ" вблизи Светлодарска.

В сети появилось видео ответной атаки украинской артиллерии на опорный пункт российских войск "Прыщ" вблизи Светлодарска. Видео атаки было снято при помощи беспилотника. Запись опубликовал старшина роты спецназа ДУК "Правый сектор" Иван Мирный в Facebook. Напомним, ранее уничтожение БМП оккупантов на Донбассе показали на видео. На видео, снятом с БПЛА, зафиксирован момент уничтожения БМП российских оккупантов украинскими воинами прямым попаданием.

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