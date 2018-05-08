Возле Попасной мужчина находился в своем доме, когда туда попал снаряд боевиков

Мужчина не пострадал, но его дом был существенно поврежден. Также были повреждены другие здания, газопровод, водовод и линии электропередач на улицах.

В результате обстрела со стороны контролируемых Россией боевиков полностью разрушены 2 и повреждены 35 домов в селе Лоскутовка Попаснянского района Луганской области.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области, обстрелы продолжались сегодня ночью, повреждения получили дома на ул. Первомайская и ул. Харьковская.

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В полиции отметили, что раненых среди местных жителей нет, однако в одном из домов, в который попал снаряд, именно в это время находился его хозяин. Мужчина не пострадал, но его дом был существенно поврежден.

Кроме того, в результате обстрела был поврежден газопровод, водопровод и линии электропередач на улицах.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Попаснянского отдела полиции, руководство областной полиции, работники СБУ, Генеральной и областной прокуратуры, которые документируют последствия обстрела. По данному факту начато уголовное производство по статье 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее в ИС рассказали о резком ухудшении дисциплины среди боевиков.