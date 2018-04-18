На переговорах в Минске констатировали срыв боевиками "пасхального перемирия"

Украинская делегация в Минске подчеркнула, что РФ должна прекратить поставлять вооружение и наемников на Донбасс.

Контролируемые Россией боевики сорвали согласованное с 30 марта перемирие на время Пасхальных праздников.

Об этом сообщила пресс-секретарь экс-президента, представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook.

"Пасхальное перемирие было сорвано. СММ ОБСЕ констатирует риск дальнейшей эскалации ситуации на Донбассе. С 30 марта по 16 апреля 2018 года зафиксировано одно боестолкновение и 720 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований ОРДЛО, 685 из них были прицельные. Имели место нарушения режима тишине с применением оружия, запрещенного Минскими соглашениями - с применением танков, артиллерии и минометов. Таким образом количество обстрелов увеличилось в разы, не обеспечено ни дня тишины, среди украинских военных есть погибшие и раненные. Вызывает возмущение очередная провокация в отношении персонала Донецкой фильтровальной станции, в результате которой ранены сотрудники станции", - заявила она.

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"30 марта 2018 года на территории ОРДЛО трижды обстреляны беспилотники СММ ОБСЕ, в тот же день один дрон был сбит. Уже 5 апреля в районе населенного пункта Кременец снова произошла грубая провокация с применением оружия. Только в этом году наблюдателей миссии не пускали в этот район примерно 20 раз. Незаконные вооруженные формирования ОРДЛО пытаются систематически срывать работу международных наблюдателей, то есть сделать все, чтобы они не смогли продолжить эффективное выполнение возложенной на них миссии", - говорится в сообщении.

"Полноценная тишина возможна только после того, как РФ прекратит поставлять технику, вооружение, горюче-смазочные материалы и наемников через неконтролируемый участок российско-украинской границы, обеспечит беспрепятственный доступ для СММ ОБСЕ ко всей территории ОРДЛО, включая районы, находящиеся в непосредственной близости от границы с РФ и создание в пограничном районе зоны безопасности, о которой договаривались еще в сентябре прошлого года, вывод с территории Украины техники и наемников. Без выполнения этих мер устойчивый и всеобъемлющий режим прекращения огня не будет установлен", - говорится в сообщении.

"Вопрос безопасности для объектов гражданской инфраструктуры поднят на всех уровнях, в том числе и в рамках подгруппы по социально-экономическим вопросам. Так же как на уровне подгруппы, так и во время заседания ТКГ обсужден вопрос возобновления мобильной связи на территории ОРДО в технической части, а также о предоставлении гарантий безопасности в случае осуществления восстановительных работ сотрудниками компании «Водафон Украина». Украинская сторона подняла экологические вопросы, в частности, направление профильных экспертов для изучения экологической ситуации в ОРДЛО", - заявила Олифер.

Как сообщал УНИАН, 26 марта ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась о всеобъемлющем, устойчивом и бессрочном прекращении огня с 30 марта 2018 года. Однако боевики продолжают обстрелы позиций ВСУ.

29 февраля в совместном заявлении президент Украины Петр Порошенко, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент РФ Владимир Путин подтвердили свою приверженность имплементации Минских договоренностей во всех ее измерениях (сфере безопасности, политическом, гуманитарном и социально-экономическом). Также они подчеркнули, что рассмотрят возможные пути ускорения имплементации договоренностей в ближайшие месяцы.

13 апреля первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что "Пасхальное перемирие" было обречено стать непродолжительным.