Миссия ОБСЕ потеряла беспилотник во время всплеска огня в районе Петровского

Наблюдатели потеряли GPS-сигнал и слышали выстрелы из стрелкового оружия.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что лишились беспилотного летательного аппарата в районе Петровского в Донецкой области.

Об этом говорится в отчете за минувшие выходные, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

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В частности, сообщается, что Специальная мониторинговая миссия слышала выстрелы в непосредственной близости от ее позиций при запуске беспилотного летательного аппарата среднего радиуса действия.

Так, 15 апреля наблюдатели осуществляли запуск беспилотника, находясь на расстоянии около 6 км от северо-восточной окраины участка разграничения сил и средств в Петровском.

"Меньше чем через минуту после запуска, когда беспилотный летательный аппарат находился на расстоянии менее 1 км к западу от патруля Специальной мониторинговой миссии, СММ заметила, что потеряла GPS-сигнал. Беспилотный летательный аппарат затем полетел в направлении северо-запада, пока не исчез с линии обзора СММ. Когда СММ пыталась установить координаты беспилотника, она слышала всплеск огня из стрелкового оружия (всего три выстрела) на расстоянии 100-300 м юго-западнее своих позиций", - утверждают наблюдатели.

"СММ немедленно покинула территорию и безопасно вернулась на базу. Беспилотный летательный аппарат не был обнаружен", - заявили наблюдатели.