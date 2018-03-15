Наблюдатели ОБСЕ в сутки зафиксировали 95 взрывов на Донбассе

В Донецкой области зафиксированы нарушения в районе Пищевика, возле Донецкой фильтровальной станции, Майорска, Светлодарска и Ясиноватой.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что за сутки зафиксировали около 95 взрывов в Донецкой и Луганской областях.

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Об этом сообщает миссия в своем отчете за период с 19.30 12 марта до 19.30 13 марта, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

«В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, включая около 75 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 40 взрывов)», - говорится в отчете.

В частности, в Донецкой области зафиксированы факты ведения огня в районе Пищевика, возле Донецкой фильтровальной станции, Майорска, Светлодарска и Ясиноватой.

«В Луганской области наблюдатели задокументировали больше нарушений режима прекращения огня, включая 20 взрывов по сравнению с предыдущим отчетным периодом (один взрыв)», - добавили в миссии.