Войска РФ размещены для внезапного вторжения в Украину - исследование

Российские военные хорошо подготовились, чтобы без предупреждения провести обычную войну в Украине и гибридную войну в странах Балтии.

Лидеры США и европейские союзники не готовы к тому, что Путин замыслил в войне с Украиной и странами Балтии, отмечает американский аналитический центр Institute for the Study of War в своем исследовании "Российская военная осанка: боевой порядок сухопутных сил».

Об этом пишет Голос Америки.

Российские военные хорошо подготовились, чтобы без предупреждения провести обычную войну в Украине и гибридную войну в странах Балтии.

Российские наземные силы не было размещено, или реорганизовано для проведения военных действий без предупреждения в том регионе, отмечают аналитики. В странах Балтии россияне готовы к проведению гибридной военной интервенции, подобно тому, что они делали.

Также Кремль разместил несколько подразделений вдоль российско-украинской границы, но не сделал этого у стран Балтии. Возле границы с Украиной расположено три механизированные подразделения, в то время, как в балтийском регионе размещено лишь одно десантное подразделение, что не является оптимальным для масштабного механизированного вторжения.

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В 50 милях от границы Украины, Кремль разместил сухопутные силы вдоль отдельных линий наступления с защищенными тылами.

Аналитики призвали США и союзников переоценить наиболее вероятные сценарии действий России и пересмотреть военные и невоенные инструменты, необходимые для защиты союзников НАТО от возможной российской агрессии.

Напомним, что ранее Россия перебросила спецназовцев и военную технику на авиабазу в западном Египте недалеко от границы с Ливией. Египетские источники представили более подробные сведения, описывая подразделение российских спецназовцев в составе 22 человек, но отказались обсуждать их миссию.