Планы на весну: новые программы от топовых музыкантов и самые ожидаемые кинопремьеры года

Самые яркие концерты весны 2020

Этой весной немало звезд мирового масштаба и популярных украинских исполнителей представят в Киеве свои новые альбомы и свежие шоу.

KAZKA (Киев, 4 марта)

Группа стала настоящей сенсацией в прошлом году, когда их хит «Плакала» стал звучать буквально из каждого утюга. Песня вошла в топ-20 лучших песен Украины за последние 20 лет и попала в ТОП-100 лучших клипов мира на YouTube. Только лишь на этой платформе ее прослушали более 400 миллионов раз. На концерте 4 марта группа представит свой новый альбом NIRVANA, а также исполнит всем известные хиты из первого альбома KARMA. Специальным гостем мероприятия станет популярная швейцарская группа KADEBOSTANY. Своим шоу в Киеве KAZKA открывает всеукраинский тур по 28 городам Украины.

Концерт пройдет во Дворце Спорта, начало в 19:00. Стоимость билетов от 350 грн.

LINDEMANN (Киев, 6 марта)

Проект фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна и мультиинструменталиста Петера Тагтгрена представит в Киеве свой последний альбом под названием "F&M". Альбом посвящен созданию современной адаптации сказки о Гензеле и Гретель, которая касается тем страха, надежды, бедности, каннибализма и смерти. Пять песен из этой известной пьесы дополнятся шестью новыми композициями, вместе это новый студийный альбом от LINDEMANN под названием "F&M". Концерт LINDEMANN – это всегда яркое и провокационное шоу, но важно отметить, что допустят на него только зрителей старше 18-ти лет. Ну а разогревать публику перед концертом Линдерманна и Тагтгрена в Киеве будет немецкая исполнительница Jadu, которая описывает свой жанр как military dream pop.

Концерт пройдет в клубе Stereo Plaza, начало в 19:00. Стоимость билетов от 2190 грн.

«Друга Ріка» (Киев, 7 марта)

Уже легендарная украинская рок-группа «Друга Ріка» устроит большой концерт, где сыграет альбом 15-летней давности под названием «Рекорды». Диск стал «золотым», а сингл «Так мало тут тебе» 32 недели продержался на главных позициях в украинских хит-парадах. Пластинка была абсолютным лидером по количеству хитовых композиций, а также первой официальной работой группы с клавишником Сергеем «Шурой» Герой. 7 марта 2020 года музыканты «Друга Ріка» выйдут на сцену, чтобы сыграть «Рекорды» вживую. Немало песен будут сыграны впервые за 15 лет, также слушатели смогут услышать такие хиты как «Так мало тут тебе», «Спи до завтра», «Пью з твоїх долонь», «Три хвилини», «Відчиняй» и другие.

Концерт пройдет в клубе Atlas, начало в 19:00. Стоимость билетов от 500 грн.

«Мачете» (Киев, 7 марта)

Группа «Мачете» в Киеве 7 марта презентует свой новый альбом I'MPULS. О группе Мачете у нас заговорили после выхода клипа на песню «Нежность». А после выхода видео «Не расставайтесь» и «Папа» Ярослава Малого назвали интернет-героем года. На концерте в Киеве музыканты исполнят не только композиции из нового альбома, но и горячо любимые всеми хиты.

Концерт пройдет в клубе Stereo Plaza, начало в 20:00. Стоимость билетов от 590 грн.

Kavabanga Depo Kolibri (Киев, 7 марта)

Ставшие популярными на YouTube хип-хоперы возвращаются в Киев с лучшими хитами в рамках клубного концерта. Исполнители хита «Дикий кайф» приготовили специальную программу, в которую вошли главные хиты и новинки.

Концерт пройдет в клубе Forsage Dance Club, начало в 23:00. Стоимость билетов от 250 грн.

Pianoбой. Концерт с оркестром (Киев, 8 марта)

Дмитрий Шуров вместе со своей командой подготовил для столицы шоу, в котором вы услышите рок-бэнд в сопровождении оркестрового звучания. В этот вечер в одной точке сойдутся сразу три события: праздник 8 Марта, 10-летний творческий юбилей Pianoбой и презентация нового альбома «Хистори».

Вместе с новыми композициями на концерте прозвучат любимые «Кохання», «Родимки», «Шампанські очі», «Родина», «Все, що тебе не вбиває» и другие известные песни.

Концерт пройдет во Дворце спорта, начало в 19:00. Стоимость билетов от 290 грн.

Lords of the Sound (Киев, 8 марта)

В концертном зале ДК КПИ пройдет невероятно весенний и романтичный праздничный концерт к Международному женскому дню - «Love Story» от Lords of the Sound.

Оркестр исполнит хиты мировой музыки из репертуара Whitney Houston, Gloria Gaynor, Sting и др, а также саундтреки из самых романтичных фильмов: Мастер и Маргарита, Звездные войны, Сумерки, Титаник, Призрак Оперы, Ромео и Джульетта, Амели, Мулен Руж, Запах женщины, La La Land, Багровый пик.

Концерт пройдет в концертном зале ДК КПИ, начало в 19:00. Стоимость билетов от 350 грн.

5'nizza (Киев, 9 марта)

Группа 5'nizza 9 марта выступит в Киеве с сольным концертом в клубе Atlas. Гостей шоу ждет фирменный речитатив, узнаваемый вокал, светлая музыка и непревзойденная лирика о нас с вами и поиске глубинного смысла. Песни, прошедшие проверку временем, которые многие пели когда-то во дворах, а сейчас записывают на них сотни каверов на YouTube.

Концерт пройдет в клубе Atlas, начало в 19:00. Стоимость билетов от 600 грн.

Garou (Киев, 10 марта)

Garou – один из самых известных и харизматичных представителей франкоязычной сцены, мировая слава к которому пришла после его участия в мюзикле Notre-Dame de Paris. Сейчас обаятельный вокалист Garou исполняет песни в таких жанрах как блюз, винтаж-свинг и рок-музыка.

Концерт пройдет во Дворце «Украина», начало в 19:00. Стоимость билетов от 550 грн.

Димаш Кудайберген (Киев, 11 марта)

Этот казахстанский парень пока еще не так известен у нас в стране, но вот за границей он чрезвычайно популярен. Певец, прежде всего, известен своим уникальным голосом, имеющим диапазон в шесть октав.

В числе достижений Димаша звание «Самого популярного певца Азии» (Top Chinese Music Awards), «Лучшего зарубежного певца» (MTV) и «Певца года» (журнал ОК).

Концерт пройдет во Дворце спорта, начало в 19:00. Стоимость билетов от 700 грн.

Jungle Brown (Киев, 14 марта)

Уже не первый год Selector Live привозит в Киев молодых британских исполнителей, немало из которых вскоре обретают огромную популярность. На этот раз киевской публике предлагают ознакомиться с трио Jungle Brown, которые в своем творчестве ловко совмещают олд-скульный хип-хоп 90-х и саксофон. В Киеве музыканты представят свою свежую пластинку Full Circle.

Концерт пройдет в Caribbean Club, начало в 19:00. Стоимость билетов от 300 грн.

X Ambassadors (Киев, 16 марта)

Поп-рок трио X Ambassadors приезжает в столицу в рамках презентации нового альбома Orion. Авторы хитов Renegades и Unsteady работали над этой записью целых четыре года и, наконец, готовы представить результат киевской публике.

Концерт пройдет в Caribbean Club, начало в 20:00. Стоимость билетов от 990 грн.

«Аквариум» (Киев, 22 марта)

Уникальная музыка группы «Аквариум» не просто жива, а продолжает открывать новые грани в смеси лирики баллад, кипучего рок-н-ролла и философского регги. И что примечательно – ни группа, ни ее основатель Борис Гребенщиков не стали ретро-группой, несмотря на более чем солидный творческий путь. Их музыка до сих пор живая и свежая, ведь команда постоянно экспериментирует с формой и звучанием.

Концерт пройдет в клубе Atlas, начало в 19:00. Стоимость билетов от 750 грн.

Тима Белорусских (Киев, 25 марта)

«Мокрые кросы», «Витаминка», «Незабудка» – наверняка вы слышали эти песни не раз. Юный рэпер Тима Белорусских перешагнул границу онлайн-популярности и замахнулся аж на Дворец спорта в Киеве. В столице Украины музыкант исполнит все свои самые популярные композиции.

Концерт пройдет во Дворце спорта, начало в 19:00. Стоимость билетов от 390 грн.

LATEXFAUNA (Киев, 27 марта)

27 марта в Киеве состоится концерт популярного инди-поп проекта LATEXFAUNA. Группа уже доросла не только до выступлений на таком масштабном музыкальном фестивале, как Atlas Weekend, но и до больших сольников.

Концерт пройдет в HC Hall, начало в 19:00. Стоимость билетов от 400 грн.

Editors (Киев, 1 апреля)

Британская инди-рок группа Editors покорила украинскую публику на фестивале Zaxidfest три года назад, и вот теперь они наконец доберутся до столицы. В Украину группа, известная благодаря сногсшибательным лайвам и эксцентричному поведению фронтмена Тома Смита, привезет свой свежий сборник best of под названием Black Gold, где собраны их лучшие хиты за 15 лет.

Концерт пройдет в Stereo Plaza, начало в 20:00. Стоимость билетов от 1200 грн.

IC3PEAK (Киев, 3 апреля; также Харьков, Одесса, Львов)

IC3PEAK – электронная группа из Москвы, образованная в октябре 2013 года. Дуэт смог конвертировать запоздалую российскую моду на витч-хаус и мрачные рейвы середины 2000-х в убедительную и самостоятельную музыку. Играют IC3PEAK перегруженный по всем частотам цифровой индустриальный поп, в котором звуковой терроризм сочетается с мелодической внятностью и возможностями для танцев.

Место проведения концерта станет известно ближе к дате, начало в 19:00. Стоимость билетов от 350 грн.

«Ляпис-98» (Киев, 5 апреля)

«Ляпис-98» и его бессменный фронтмен Сергей Михалок снова подарят заряд позитивного настроения киевским поклонникам. 5 апреля коллектив представит в Киеве программу «Парад-Алле». Музыканты исполнят самые драйвовые группы «Ляпис Трубецкой» 1990-х и начала 2000-х годов: «Ты кинула», «В платье белом», «Ау», «Евпатория», «Яблони», а также песни, которые стали во многом знаковыми для группы и ознаменовали собой новый этап в творчестве коллектива: «Я верю», «Африка», «Воины света» и другие.

Концерт пройдет в клубе Atlas, начало в 19:00. Стоимость билетов от 550 грн.

Jamala (Киев, 11 апреля)

Победительница Евровидения 2016 представит в Киеве новую программу. Слушатели смогут насладиться как новыми аранжировками полюбившихся хитов, так и исполнением композиций, которые редко звучат на больших площадках и фестивалях. А учитывая любовь Джамалы к музыкальным экспериментам, без сюрпризов точно не обойдётся.

Концерт пройдет в Caribbean Club, начало в 19:00. Стоимость билетов от 790 грн.

T-Fest (Киев, 11 апреля)

Популярный не только у нас, но и за рубежом рэпер исполнит главные хиты и свежие работы: «Ламбада», «Улети», «Скандал» и много других треков, которые собрали десятки миллионов просмотров на YouTube.

Концерт пройдет в Stereo Plaza, начало в 20:00. Стоимость билетов от 700 грн.

Луи Томлинсон (Киев, 14 апреля)

Из всех участников планетарно популярного бойз-бэнда One Direction Луи Томлинсон приедет в Киев первым. Музыкант успел не только побыть участником одной из самых популярных групп, но и поиграть в футбол на профессиональном уровне, а также стать судьей британской версии талант шоу «Х-Фактор». На киевском концерте музыкант представит сольный альбом Walls.

Концерт пройдет в Stereo Plaza, начало в 20:00. Стоимость билетов от 1290 грн.

Нейромонах Феофан (Киев, 15 апреля)

В этом году команда Нейромонаха Феофана, которая всегда воплощает технические особенности концертов самостоятельно, также займется модернизацией и усилением шоу-программы. В сетлист войдут все самые популярные треки, а также новые неизданные композиции.

Концерт пройдет в клубе Atlas, начало в 19:00. Стоимость билетов от 400 грн.

LP (Киев, 16 апреля)

Любимица украинской публики певица LP 16 апреля вновь выступит с концертом в Киеве – на этот раз на сцене Дворца Спорта. Певица исполнит песни из пятой студийной пластинки Heart To Mouth, а также самые популярные треки. В последнем альбоме Heart To Mouth певица говорит о любви, страхе, неуверенности, неверности и искуплении. Альбом соединил в себе поп, рок и электронное звучание, а удивительный вокал и стиль исполнения LP сделали пластинку по-настоящему чувственной.

Концерт пройдет во Дворце спорта, начало в 19:00. Стоимость билетов от 1299 грн.

Sofi Tukker (Киев, 27 апреля)

Sofi Tukker – американский музыкальный дуэт, играющий в стиле электронной танцевальной и хаус-музыки. Прошлой весной музыканты уже успешно разорвали украинскую публику, а потому не стали на долго откладывать повторный визит – на этот раз с новым мини-альбомом Dancing on the Peoplе.

Концерт пройдет в клубе Bel etage, начало в 19:00. Стоимость билетов от 990 грн.

Vivienne Mort (Киев, 14 мая)

Украинская инди-рок группа снова порадует столичную публику весенним выступлением. На концерте вас ждут новые аранжировки известных композиций, сделанные специально для исполнения в сопровождении вокального квартета.

Концерт пройдет в Октябрьском дворце, начало в 19:00. Стоимость билетов от 520 грн.

ЛСП (Киев, 16 мая)

Белорусский певец и рэпер Олег ЛСП после фееричного выступления на летнем Atlas Weekend возвращается в Украину, чтобы вновь раскачать зал своими хитами «Монетка» и «Малышка любит дилера».

Концерт пройдет в культурном центре M82, начало в 20:00. Стоимость билетов от 449 грн.

Лиам Пейн (Киев, 22 мая)

Вслед за Луи Томлинсоном в Киев приедет еще один экс-участник группы One Direction – Лиам Пейн. В Киеве музыкант представит свою дебютную пластинку LP1. За пять дней до начала лета Пейн споет для киевлян и гостей столицы песни, над которыми не надо особо заморачиваться. Нужно только веселиться, что можно считать идеальным началом по-настоящему теплых дней.

Концерт пройдет в Stereo Plaza, начало в 20:00. Стоимость билетов от 1290 грн.

Lil Pump (Киев, 24 мая)

Приход Лил Пампа в мир американского хип-хопа стал ярким и эффектным. Это тот случай, когда популярность нагрянула неожиданно. Всего полтора года понадобилось парню на создание первого альбома. А его трек Gucci Gang всего за первых 4 дня набрал в YouTube 18 миллионов просмотров. Кумир молодежи везет в украинскую столицу качовую музыку и незамысловатые тексты.

Концерт пройдет в Stereo Plaza, начало в 20:00. Стоимость билетов от 1199 грн.

Woodkid (Киев, 26 мая)

Под конец мая в Киев заедет неординарный французский музыкант, художник, фотограф и клипмейкер Woodkid. Йоанн Лемуан готовит для своего первого украинского концерта специальную программу. Прозвучат лучшие треки из всех альбомов музыканта, а также будут долгожданные новинки. Чем артист впечатлит и ошарашит зрителей на сей раз, пока секрет. Но однозначно будет очень атмосферно.

Концерт пройдет в Stereo Plaza, начало в 20:00. Стоимость билетов от 950 грн.

Скриптонит (Киев, 30 мая)

Концерты Скриптонита в Киеве регулярно собирают аншлаги. Казахстанский рэпер пользуется особой любовью украинской публики. Эмоциональные треки и фирменная читка Скриптонита привлекает на его концерты толпы фанатов. Одним словом, если вы любитель качественного рэпа – вам сюда.

Концерт пройдет в Stereo Plaza, начало в 20:00. Стоимость билетов от 800 грн.

Главные кинопремьеры весны 2020

Популярный кинематограф подготовил для украинского зрителя ряд громких новинок на любой вкус, ведь традиционно кинокомпании планируют самые громкие премьеры именно на весну. Например, Marvel запланировала громкую премьеру «Черной вдовы», а Дэниэл Крейг в последний раз появится на экранах в роли Джеймса Бонда. Но обо всем по порядку.

Вперед / Onward (США, 4 марта)

Студии Disney и Pixar представляют анимационную комедию «Вперед». Это история о двух братьях-эльфах, которые отправляются в необычный квест, чтобы узнать, осталось ли в мире хоть немного магии. Новый анимационный фильм Pixar Animation Studios сняли режиссер Дэн Сканлон и продюсер Кори Рэй – команда, подарившая нам «Университет монстров». Первые отзывы зарубежных кинокритиков на мультфильм просто отличные. Ну а чего еще можно было ожидать от великолепного тандема Disney и Pixar.

Свидание в Вегасе / Побачення у Вегасі (Украина, 5 марта)

Лента «Свидание в Вегасе» расскажет историю менеджеров конкурирующих рекламных агентств, Артема и Оксаны, которые летят в Лас-Вегас подписывать контракт с важным клиентом. Но все планы меняются после того, как их снимают с рейса, и путешествие в Лас-Вегас превращается в непредсказуемый road trip, в котором найдется место и преследованием американской полицией, и блэкджеку, и конечно же, романтическим приключениям.

Приключения Пиноккио / Pinocchio (Великобритания, Франция, Италия, 12 марта)

Новая экранизация всемирно известной сказки Карло Коллоди от знаменитого режиссера Маттео Гарроне, истории одного из самых любимых литературных героев – Пиноккио. Непослушный юноша в очередной раз убегает от отца навстречу приключениям и заветной мечте – стать настоящим мальчиком.

Бладшот / Bloodshot (США, 12 марта)

12 марта Вин Дизель вернется на экраны в привычном для себя образе супергероя. По сюжету новой ленты секретная корпорация RST возвращает к жизни смертельно раненого морпеха Рея Харрисона. Благодаря нанотехнологиям он становится Бладшотом – неуязвимым биотехнологическим оружием, универсальным солдатом с нечеловеческой силой. Контролируя тело Рея, компания управляет его разумом и воспоминаниями. Бладшот не знает, кто он на самом деле, и его задача – выяснить это.

Мой шпион / My Spy (США, 12 марта)

Еще один фильм о крутых парнях и не только. В главной роли снялся еще один накачанный «громила» Дэйв Батиста. Он играет Джей Джея – агента ЦРУ, который должен доказать, что чего-то стоит, чтобы остаться на работе. Случайно судьба его карьеры оказывается в руках 9-летней Софи. Они заключают сделку: Джей Джей учит ее, как это – быть шпионом, а Софи обещает никому не рассказывать о том, что он – агент под прикрытием. Эту необычную парочку ждет немало веселых и порой опасных приключений, а в качестве бонуса – настоящая дружба.

Тихое место 2 / A Quiet Place: Part II (США, 19 марта)

Один из самых интересных триллеров последнего времени получил продолжение. Семья Эбботт продолжает бороться за жизнь в полной тишине. Вслед за смертельной угрозой, с которой они столкнулись дома, им предстоит познать ужасы внешнего мира. Они вынуждены отправиться в неизвестность, но быстро обнаруживают, что существа, охотящиеся на звук, – не единственные враги за пределами безопасной тропы. Главную женскую роль, как и в предыдущем фильме, исполнит потрясающая Эмили Блант, однако появятся и новые персонажи в исполнении Киллиана Мерфи и Джимона Хонсу.

Пульс (Украина, 19 марта)

Юная украинская легкоатлетка живет в маленьком городке и у нее есть большая мечта – попасть на Олимпийские игры. Ее спортивная карьера только начинается, и она демонстрирует хорошие результаты, но в результате ужасной автомобильной аварии девушка получает тяжелые травмы и почти теряет зрение. Кажется, что теперь Оксана не имеет шансов не только на желанные Олимпийские игры, но и на нормальную жизнь. Однако она не собирается сдаваться и стремится доказать: на пути к настоящей мечте не существует преград.

Мулан / Mulan (США, 26 марта)

О том, что Disney готовит киноадаптацию мультфильма «Мулан», стало известно еще прошлой весной. И вот кинопремьера уже совсем близко. По сюжету фильма, когда император Китая издал указ о том, что один мужчина из каждой семьи должен пройти службу в Армии Императора для защиты страны от Северных захватчиков, Фа Мулан, старшая дочь почетного воина, решает занять место больного отца. Она переодевается в мужчину, Па Жу, и проходит сложный путь для того, чтобы укрепить внутреннюю силу и найти истинное предназначение. Этот путь превратит ее в настоящего воина и принесет уважение благодарных соотечественников и гордого отца.

007: Не время умирать / Bond 25: No Time To Die (США, 9 апреля)

Дэниел Крейг в последний раз перевоплотится в Джеймса Бонда в главной шпионской франшизе всех времен. Месть и открытые счета со злом снова зовут агента #1 на службу. Дополнят актерский ансамбль Рами Малек, Лиа Сейду и Райф Файнс. Но главная новость в другом: в роли агента 007 впервые появится женщина. На этот раз помимо Лондона, съемки 25-ой юбилейной части бондианы прошли в Норвегии и Италии.

Мисс Плохое поведение / Misbehaviour (Великобритания, 9 апреля)

Группа недовольных феминисток решает разработать хорошо продуманный план саботажа, чтобы сорвать 20-ый конкурс красоты Мисс Мира 1970 года в Лондоне. «Изюминкой» фильма станут красотки Кира Найтли и Гугу Эмбата-Ро в главных ролях.

Агент Лев / Le lion (Франция, 16 апреля)

Французские комедии – особый жанр. Мало в каком фильме сюжет будет настолько юморным и простым одновременно. В «Агенте Льве» будет блистать звезда французских фильмов этого жанра – Дэни Бун. Согласно сюжету картины, психиатру попадается странный пациент. Тот утверждает, что он секретный шпион международного уровня по прозвищу Агент Лев. Но когда на глазах доктора похищают его невесту, ему ничего не остается, как обратиться за помощью к этому странному «спецагенту».

Авангард / Vanguard (23 апреля)

Всеми любимый Джеки Чан возвращается на большие экраны! По сюжету, в Великобритании группа наемников «Арктические волки» похищает китайского бизнесмена и его дочь. Единственная надежда на спасение заложников – международная тайная охранная компания «Авангард», которая имеет на вооружении все новейшие достижения науки и техники.

Черная вдова / Black Widow (США, 30 апреля)

Вот и дождалась знаменитая Скарлетт Йоханссон своего сольного фильма во вселенной Marvel. Наташа Романова, или как еще ее называют – Черная Вдова, является известной шпионкой и супергероиней. События фильма происходят после событий в «Первом мстителе: Противостояние», где она под грузом тяжелых воспоминаний из прошлого отправляется в «Красную комнату» – место прежних тренировок. Наташа отправилась туда, чтобы разрушить систему появления таких же убийц, как и она. Картина откроет немало тайн о прошлом Наташи Романовой.

Блондинка в законе 3 / Legally Blonde 3 (США, 7 мая)

Целых 17 лет прошло с момента выхода второй части некогда популярного фильма, и вот Риз Уизерспун вновь возвращается к роли наивной, но находчивой блондинки Эль Вудс. Каких-либо подробностей о сюжете картины пока ничего не известно.

Женщина в окне / The Woman in the Windowм (США, 12 мая)

Основанный на бестселлере, адаптированном обладателем «Пулитцеровской премии» Трейси Леттс, фильм «Женщина в окне» расскажет о докторе Анне Фокс, которая живет одиноко и уединенно в собственном доме в Нью-Йорке. Женщина проводит свои дни попивая вино (возможно, слишком много вина), просматривая старые фильмы и... наблюдая за соседями. Судя по трейлеру, нас ждет весьма захватывающий триллер. Кроме того, фильм может похвастаться по-настоящему звездным актерским составом: Эми Адамс, Гэри Олдман и Джулианна Мур.

Скуби Ду / Scoob! (США, 12 мая)

Новая экранизация рассказывает о первой встрече Скуби и Шегги, которым суждено стать неразлучными друзьями. А также о том, как они познакомились с юными детективами Фредом, Велмой и Дафной, и вместе основали известную компанию Mystery Inc. В центре сюжета окажутся члены корпорации «Тайна», который объединяются с другими персонажами известной экранной вселенной, чтобы остановить Дика Дастардли от уничтожения мира.

Форсаж 9: Неудержимая сага / Fast & Furious 9 (США, 21 мая)

После выхода трейлера девятой части у фанатов саги возникло много вопросов к создателям. Что люди, что машины в фильме уже практически научились летать, а про законы физики в нем уже давно забыли. Тем не менее, ностальгирующим зрителям, наверняка, снова захочется увидеть неутомимого Вина Дизеля и очаровательную Мишель Родригес в главных ролях. Сделать это можно будет уже 21 мая.

Артемис Фаул / Artemis Fowl (США, 28 мая)

«Артемис Фаул» – предстоящий научно-фэнтезийный приключенческий фильм режиссера Кеннета Брана, поставленный по одноименной книжной серии ирландского писателя Оуэна Колфера. По сюжету, юный Артемис Фаул узнает о существовании сказочного мира и решает ограбить его. Что из этого выйдет, смотрите в кинотеатрах с 28 мая.

Театральные премьеры весны 2020

Весенний сезон подарит украинским зрителям ряд многообещающих театральных премьер.

Так, 9 апреля в Театре им. Ивана Франко состоится премьера спектакля «Украденное счастье» по мотивам повести Ивана Франко, а 24 апреля состоится премьера спектакля «Крум», главную роль в котором исполнит народный артист Украины Остап Ступка.

Театр Русской драмы им. Леси Украинки подготовил премьеру трагикомедии «Калека с острова Инишмаан». Спектакль предназначен для зрителей старше 18-ти лет. Также этой весной в театре покажут премьерные спектакли «Академия смеха» и «Пассажир без багажа».

Киевский академический молодой театр на март наметил премьеру гоголевской «Шинели». В главной роли будет блистать звезда украинских сериалов Станислав Боклан.

Киевский национальный академический театр оперетты весной покажет премьеры «Баядеры» и «Дориана Грея».

Весна обещает быть очень интересной и нужно заранее побеспокоиться о билетах на топовые мероприятия. А наш список самых интересных концертов, кинопремьер и театральных постановок вам в этом поможет! Желаем вам ярких впечатлений!

Ольга Броскова

